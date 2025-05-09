В дептрансе Москвы напомнили об ограничениях выхода с некоторых станций 9 мая

В День Победы 9 мая будет ограничен выход с 13 станций московского метрополитена. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«С 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку», — сообщили в Дептрансе.

Также отдельно отмечается, что ситуативные ограничения могут быть введены также на других станциях метро, в том числе на станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город», по требованию полиции.

Также временные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве 9 мая.

Ограничения затронут Центральный и Юго-Восточный административные округа. Изменения также произойдут и в работе пешеходных переходов.

Ранее «Мослифт» опроверг сообщения о запрете пользоваться лифтами 9 мая.