Эксперты рассказали о новой схеме аферистов

Телефонные аферисты стали использовать атаки через провокацию паники, чтобы заставить своих жертв добровольно передать сбережения или данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Новый тренд-2025: атаки через провокацию паники», — отметили эксперты.

По их словам, мошенники стали регулярно применять психологические манипуляции, заставляя потерпевших добровольно передавать деньги или нужную им информацию. Специалисты выделили несколько этапов мошеннической атаки: провокация страха, паника и поиск «помощи» со стороны жертвы, звонок «спасателя», а затем деньги исчезают со счетов.

В таких ситуациях эксперты призвали не поддаваться панике, не называть коды из СМС, проверять кредитную историю и не перезванивать по подозрительным номерам.

5 мая эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев сообщил, что мошенники в преддверии сезона отпусков начали активнее применять схемы обмана россиян, основанные на теме туризма, отдыха и путешествий. Пользователям важно тщательно следить за тем, по каким ссылкам они переходят, от кого получают звонки и письма, а также следовать основным правилам информационной гигиены, добавил он.

Ранее россиянам назвали пять схем мошенников для взлома аккаунта на «Госуслугах».