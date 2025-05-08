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Медведев призвал не делать «монстров» из покинувших РФ творческих людей

Медведев: не из всех уехавших из РФ творческих людей нужно делать монстров
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с литераторами в доме Союза писателей заявил, что не из всех покинувших Россию творческих людей стоит делать монстров. Его цитирует ТАСС.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — сказал Медведев.

По словам политика, трогать тех, кто не совершал никаких преступлений, не нужно, но если они высказывались против РФ, то со стороны российских властей будет странно «их раскручивать», это неприемлемо.

До этого Медведев заявил, что книги про Гарри Поттера не имеют никакого отношения к жизни российских детей. Он также отметил, что в стране нужно вести работу по детской литературе.

Замглавы Совбеза добавил, что произведения о героях СВО особенно важны сейчас, когда Россия находится в состоянии идеологической схватки с противниками. Он предложил создать специальный сайт, где соберут очерки о героях СВО.

Ранее Медведев назвал долю патриотически настроенных граждан в российском обществе.

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