В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна

В Великом Новгороде маленький ребенок выпал из окна и попал в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 мая на улице Ломоносова. Ребенок 2023 года рождения выпал из окна жилого дома. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

Мальчик был срочно доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка на данный момент не уточняется.

Следственным отделом по городу Великий Новгород организована доследственная проверка. Сотрудники проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания малолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.

Ранее в Красноярске из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок.