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Российская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась более миллиона рублей

В Костромской области пенсионерка лишилась более миллиона рублей из-за мошенников
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Костромской области пожилая женщина лишилась более миллиона рублей, поверив аферистам. Об этом со ссылкой на УМВД по региону сообщает ko44.ru.

Преступники сначала написали женщине с фальшивого аккаунта, имитирующего профиль ее коллеги, сообщив о «проверке правоохранительных органов». Затем последовали звонки от лжесотрудников ведомств, которые убедили пенсионерку, что ее средства якобы изъяты государством за «финансирование запрещенных организаций».

Под предлогом «сохранения тайны следствия» аферисты заставили женщину снять все сбережения, 1,1 млн рублей, и перевести их на подконтрольные злоумышленникам счета.

Осознание обмана пришло к россиянке лишь на следующий день после контакта с бывшим работодателем. Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер уточнил адрес для доставки посылки и лишился 11,4 млн рублей.

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