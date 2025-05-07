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На Кавказе на видео попала драка двоих девушек в хиджабах

На Кавказе две девушки в хиджабах подрались, предположительно, из-за юноши

На Кавказе конфликт между девушками в хиджабах попал на видео. Соответствующие кадры приводит «ЧП Кавказ».

На видео заметно, как между пятью школьницами разгорается конфликт, еще одна записывает происходящее на камеру телефона. При этом одна из них ударяет другую, третья пытается их разнять, однако конфликт продолжается под нецензурные выражения со стороны подруг, на фоне мечети.

Что именно стало причиной агрессивного поведения, неизвестно. В беседе на видео одна из них упоминает, что пострадавшая якобы «перед мальчиками опозорила» оппонентку.

Автор публикации осудил такое поведение школьниц.

«Умейте быть не только декоративными мусульманками!» – поделился мнением автор.

До этого в Петербурге после конфликта с подростками молодой человек попал в больницу. Во время ссоры юноши стали нападать на мужчину и избили его, после чего бросили в него петарду.

В результате пострадавший получил несколько серьезных травм, среди которых – закрытая черепно-мозговая травма и ожог плеча.

Ранее женщина оттаскала девушку-подростка за волосы из-за очереди в российской поликлинике.

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