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В центре Москвы нашли мертвым фотомодель из Замбии

SHOT: тело фотомодели из Замбии Нокса нашли в съемной квартире в Москве
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В Москве нашли тело 27-летнего фотомодели из Замбии Силавве Нокса в квартире, которую он снимал. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в МВД обратилась коллега Нокса по модельному бизнесу. Она забеспокоилась, когда молодой человек несколько дней не выходил на связь и не появлялся на работе. Последний раз он был онлайн в конце апреля.

На следующие сутки после заявления полицейские вместе с хозяйкой квартиры попытались попасть внутрь, но дверь была закрыта изнутри. После того как сотрудники МЧС вскрыли квартиру, они нашли фотомодель без признаков жизни. Нокс лежал в душевой кабине в одежде.

SHOT отметил, что в последние годы молодой человек совмещал две специальности: преподавал английский язык и подрабатывал моделью для фотосессий. Как рассказали знакомые Нокса, у него был сахарный диабет и он часто лечился в клинике. Точные причины трагедии выясняются.

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