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Ишим разом поднялся на полметра в районе Абатского

Губернатор Моор заявил, что вода в реке Ишим у села Абатское поднялась на 50 см

Вода в реке Ишим у села Абатское поднялась на 50 см до отметки в 939 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Чиновник напомнил, что во время паводка 2017 года уровень воды был на два метра выше.

«Особое внимание – федеральной трассе Р-402. Это дорожная артерия, соединяющая восточную и западную части нашей страны. Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом», — рассказал он.

По словам Моора, сейчас по всему течению Ишима выше Абатского фиксируется спад уровня воды на 3-10 см.

7 мая губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что уровень воды в реке в Ишиме пошел на снижение.

5 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного значения на 92 см. Отмечается, что опасным на данном участке считается уровень в 850 см.

Ранее ученые сообщили, что паводки и волны жары затронут до 90% детей, родившихся после 2020 года.

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