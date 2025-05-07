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Современные дети увидят рекордное количество климатических бедствий, предупредили ученые

Nature: паводки и волны жары затронут до 90% детей, родившихся после 2020 года
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя и других ведущих институтов выяснили, что современные дети в течение своей жизни переживут в несколько раз больше климатических катаклизмов по сравнению со своими бабушками и дедушками. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда проанализировала данные по 1,69 млрд молодых людей в возрасте от пяти до 18 лет.

Результаты показали, что даже при оптимистичном сценарии (+1,5°C) 52% детей, родившихся в 2020 году, столкнутся с экстремальной жарой, которой не знали предыдущие поколения. При этом в течение их жизни волны жары, наводнения и другие погодные бедствия будут случаться в 2–7 раз чаще, чем при жизни людей 1960 года рождения.

При текущей климатической политике (+2,7°C) этот показатель вырастет до 90%.

«Это означает, что 1,5 млрд детей окажутся под ударом аномальной жары. В доиндустриальную эпоху такие риски были бы менее 0,01%», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Люк Грант.

Исследователи подчеркивают: срочные меры могут сократить риски вдвое. При сценарии +1,5°C число детей под угрозой голода снизится с 400 до 316 млн, опасность лесных пожаров затронет на 25 млн меньше детей, а частота катастрофических засух уменьшится на 20%.

Ученые призывают рассматривать эти данные как «красный код» для человечества. По их расчетам, планета пересечет роковую отметку +1,5°C уже в начале 2030-х, если не сократить выбросы на 45% к 2030 году.

Ранее исследователи нашли необычную причину природных катаклизмов.

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