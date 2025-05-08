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Верховный суд Украины отменил один из указов Зеленского

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КСУ Тупицкого
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Alina Smutko/Reuters

Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского 2021 года об отстранении главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на его адвокатов.

Судьи пришли к выводу, что президент не обладает полномочиями отстранять судей КСУ.

«Такое решение нарушает принцип независимости судебной власти», — подчеркнули в судебном заключении.

Это уже третье решение в рамках данного дела. В 2023 году Большая Палата Верховного суда отменила два других указа Зеленского, касающихся отстранения Тупицкого.

Тупицкий был лишен поста председателя КС Украины в 2021 году по решению Владимира Зеленского. Это произошло после длительного конфликта между ним и главой государства. Суд отказался признавать конституционным одно из предложений властей о введении уголовного наказания для чиновников за неверное декларирование своих активов. В ответ Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, спровоцировав конституционный кризис — часть суда отказалась следовать решению лидера страны. Впоследствии против экс-главы КС завели уголовное дело, обвинив в подкупе свидетелей. В 2022 году он был объявлен в международный розыск из-за выезда за границу после начала спецоперации России на Украине.

Ранее Тупицкого попытались отравить в Австралии.

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