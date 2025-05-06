Женщина избила четвероклассника из-за того, что тот плохо влияет на ее сына

В Липецкой области женщина избила ребенка, который плохо влияет на ее сына

В Липецкой области женщина жестоко избила четвероклассника, который, по ее мнению, плохо влияет на ее сына. Об этом сообщает GOROD48.

Конфликт произошел в Чаплыгине, где 35-летняя местная жительница напала на друга своего семилетнего сына. На опубликованных кадрах видно, как женщина сбивает ребенка с ног, поднимает его и несколько раз бьет о землю. По предварительной информации, она напала на ребенка из-за того, что четвероклассник «плохо влияет» на ее сына.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию 2 мая. Ребенок проходит судебно-медицинскую экспертизу для фиксации побоев. В пресс-службе УМВД по Липецкой области подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

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