В Петербурге пьяный незнакомец проломил мужчине голову

В Петербурге мужчине понадобилась помощь медиков после встречи с агрессивным прохожим. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на Меншиковском проспекте. По данным издания, незнакомец избил местного жителя. В этот момент нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Позже другие прохожие заметили пострадавшего и обратились в правоохранительные органы.
«Сотрудники на месте нашли только пострадавшего, его забрали в отдел и уже туда вызвали скорую», – сообщается в публикации.
Медики диагностировали у мужчины серьезную травму головы, его состояние оценили как тяжелое.
Благодаря видео с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого в Петербурге подросток нанес сверстнику травму головы во время драки. На лестничной клетке между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой пострадавший ударился о бетонную стену.
Ранее неизвестные подбросили изувеченного нелегального мигранта в петербургскую больницу.