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В Петербурге пьяный незнакомец проломил мужчине голову

Фонтанка: в Петербурге мужчина получил травму головы после нападения незнакомца
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчине понадобилась помощь медиков после встречи с агрессивным прохожим. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Меншиковском проспекте. По данным издания, незнакомец избил местного жителя. В этот момент нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже другие прохожие заметили пострадавшего и обратились в правоохранительные органы.

«Сотрудники на месте нашли только пострадавшего, его забрали в отдел и уже туда вызвали скорую», – сообщается в публикации.

Медики диагностировали у мужчины серьезную травму головы, его состояние оценили как тяжелое.

Благодаря видео с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге подросток нанес сверстнику травму головы во время драки. На лестничной клетке между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой пострадавший ударился о бетонную стену.

Ранее неизвестные подбросили изувеченного нелегального мигранта в петербургскую больницу.

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