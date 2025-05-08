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Неизвестные подбросили изувеченного нелегального мигранта в петербургскую больницу

В Петербурге в больницу подбросили изувеченного нелегального мигранта
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге неизвестные подбросили в больницу изувеченного 41-летнего нелегального мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 мая, когда неизвестные доставили в Елизаветинскую больницу мужчину, а затем скрылись. Пострадавшим оказался 41-летний иностранец, прибывший в Россию в январе этого года для работы.

Мужчину госпитализировали. У него диагностировали сочетанную травму головы, груди, позвоночника, таза и конечностей, а также сотрясение мозга, переломы ребер, костей таза и левой бедренной кости. В тяжелом состоянии его поместили в отделение шоковой терапии. Характер травм говорит о том, что пострадавший мог упасть с высоты.

Выяснилось, что мигрант проживал во Всеволожске на Ленинградской улице без регистрации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее трое в черной одежде избили и ограбили таксиста-мигранта в Петербурге.

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