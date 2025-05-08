В Москве саперы проверяют припаркованный автомобиль

В районе Нагатинского затона в Москве работают саперы, полицейские и росгвардейцы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По предварительным данным, они проверяют на предмет минирования черный автомобиль BMW, припаркованный у одного из домов. Жителей местных домов попросили без необходимости не выходить из дома, отложить поездки в район/из района. По Корабельной улице полностью перекрыт сквозной проезд.

Официальной информации о происходящем не поступало.

Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что временные ограничения работы мобильного интернета необходимы, чтобы обеспечить безопасность россиян в период празднования Дня Победы. По его словам, этот шаг вынужденная, но оправданная мера в период, «когда средства связи становятся элементом боевого управления».

Ранее в Москве под снесенным гаражом нашли гранаты.