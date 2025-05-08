Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве саперы проверяют припаркованный автомобиль

«360 ЧП»: в районе Нагатинского затона в Москве саперы проверяют автомобиль
close
Telegram-канал 360 ЧП

В районе Нагатинского затона в Москве работают саперы, полицейские и росгвардейцы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По предварительным данным, они проверяют на предмет минирования черный автомобиль BMW, припаркованный у одного из домов. Жителей местных домов попросили без необходимости не выходить из дома, отложить поездки в район/из района. По Корабельной улице полностью перекрыт сквозной проезд.

Официальной информации о происходящем не поступало.

Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что временные ограничения работы мобильного интернета необходимы, чтобы обеспечить безопасность россиян в период празднования Дня Победы. По его словам, этот шаг вынужденная, но оправданная мера в период, «когда средства связи становятся элементом боевого управления».

Ранее в Москве под снесенным гаражом нашли гранаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами