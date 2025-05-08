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В Ростове группа мошенников обманывала мужчин, прикидываясь женщинами на сайтах знакомств

В Ростове троих мужчин задержали за мошенничество на сайте знакомств
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове троих молодых людей подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, местные жители в возрасте 28, 27 и 18 лет работали по схеме, связанной с сайтами знакомств. На платформах они создавали профили девушек и переписывались с мужчинами.

В какой-то момент они предлагали пострадавшим вместе употребить наркотики. На встрече молодые люди представлялись новым знакомым правоохранителями и начитали запугивать, демонстрируя удостоверения.

Молодые люди угрожали мужчинам уголовным делом, но уверяли, что за деньги ответственности можно будет избежать.

Подозреваемых задержали. У них нашли фейковые документы представителей силовых структур. Всего молодые люди выманили у пострадавших около 200 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее приятель с сайта знакомств пытался изнасиловать девушку на первом свидании.

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