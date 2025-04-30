Приятель с сайта знакомств пытался изнасиловать девушку на первом свидании

Во Фрунзенском районе Петербурга кавалер с сайта знакомств напал на девушку, которая пригласила его в гости. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Молодые люди познакомились в сети, между ними завязалась переписка. Спустя неделю они решили встретиться лично. После свидания девушка пригласила молодого человека в гости, чтобы выпить шампанского, а затем уехать к подруге.

Однако гость уходить отказался. Мужчина избил девушку, повалил на кровать и попытался изнасиловать. Потерпевшая смогла ударить его в пах и выбежать в подъезд дома. После случившегося она обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать побои и намерена написать заявление в полицию.

До этого сообщалось, что на севере Петербурга неизвестный заманил девушку в лесополосу и пытался изнасиловать. Неизвестный подошел к девушке на улице. Мужчина представился остеопатом и предложил провести осмотр. Под предлогом проведения медицинских манипуляций, он завел 18-летнюю петербурженку в лесополосу, где попытался изнасиловать. Девушка смогла отбиться от злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Москве мужчина надругался над девушкой в подъезде дома.