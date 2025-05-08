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Школьник избил сверстника до перелома во время игры в мяч в Ленобласти

47channel: в Ленобласти школьник избил сверстника до перелома во время игр в мяч
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SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области семиклассник избил сверстника до перелома во время игр в мяч на баскетбольной площадке. Об этом сообщает 47channel.

Инцидент произошел во Всеволожске 20 апреля на баскетбольной площадке. Во время игры 14-летний подросток получил удар мячом в грудь, после чего сверстник избил его. В результате пострадавшему был диагностирован закрытый перелом хирургической шейки плечевой кости.

Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Нападавший школьник учится в седьмом классе, ранее он не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Семья обидчика характеризуется как благополучная. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба.

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