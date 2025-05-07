Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

В Красноярске ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа
close
Shutterstock

В Красноярске устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает городское управление МВД.

В Свердловском районе города из окна пятиэтажки выпал маленький мальчик. Мать проветривала комнату и оставила четырехлетнего сына без присмотра. Мальчик забрался на подоконник и упал с высоты.

Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о состоянии ребенка неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

Ранее в центре Петербурга маленький мальчик выпал из окна, его не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами