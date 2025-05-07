В Красноярске из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

В Красноярске ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

В Красноярске устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает городское управление МВД.

В Свердловском районе города из окна пятиэтажки выпал маленький мальчик. Мать проветривала комнату и оставила четырехлетнего сына без присмотра. Мальчик забрался на подоконник и упал с высоты.

Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о состоянии ребенка неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

Ранее в центре Петербурга маленький мальчик выпал из окна, его не спасли.