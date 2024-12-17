Экс-замминистра обороны Попову продлили арест

В Москве 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову до 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Попову меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в судебной инстанции.

Попов был задержан в конце августа. По данным СК РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра обороны, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на Попова.

Ранее в СК России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова.