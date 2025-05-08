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Еще один аэропорт в России объявил о приостановке работы

Аэропорт Новокузнецка приостановил работу по техническим причинам
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Новокузнецка в Кемеровской области временно не принимает суда по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу», — отметили в аэропорту.

В связи с этим на запасной аэродром отправили рейс из Казани в Новосибирск. Кроме того, задержали рейс из Новосибирска. Вылета ожидают пассажиры, которые собираются лететь в Екатеринбург, Казань и в Новосибирск. Им предоставили прохладительные напитки.

В аэропорту не исключили, что возможны и другие изменения в расписании.

Вечером 7 мая московский аэропорт Внуково вернулся к обычному режиму работы после 10-часового перерыва, в течение которого были приостановлены посадка и вылет самолетов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов из-за угрозы атак БПЛА.

Представители Внуково отметили, что в связи с инцидентом были внесены корректировки в расписание. В частности, 58 рейсов направили в другие аэродромы. Для оперативного решения всех вопросов в аэропорту работал специальный штаб.

Ранее россиянам дали советы на фоне задержки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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