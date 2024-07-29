Более 30 человек обратились в больницу после отравления водой в Свердловской области

В Свердловской области 31 местный житель отравился питьевой водой, которую поставляли из местного цеха. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию и норовирус. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что вода из цеха в поселке Первомайск не соответствует требованиям к продукту.

«Вода оказалась неудовлетворительного качества по микро-биологическим показателям как в тарах 18,9 литров так и в пятилитровых», – сообщается в публикации.

Помимо этого, специалисты выявили несоблюдение правил во время работы с сырьем. Так, линия розлива и другие поверхности не дезинфицировались должным образом, сотрудники не поддерживали собственную гигиену, так как на производстве не было умывальников.

Во время проверки в складских помещениях обнаружили насекомых. У владельцев отсутствовали документы, которые могли бы подтвердить качество продукции. В результате цех закрыли на месяц.

Ранее в Приморье 18 человек отравились водой.