Юрист развеял слухи о массовом запрете теплиц

Информация о якобы запрете строительства теплиц на землях сельхозназначения не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов в беседе с агентством «Прайм».

Земли сельхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах, подчеркнул он. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось, отметил юрист.

Черных-Аипов добавил, что растиражированные в интернете новости на эту тему имеют «больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску».

4 мая юрист Илья Русяев сообщил, что дачники могут столкнуться со штрафами при установке теплицы на участке. Эксперт пояснил, что с 2025 года в России действуют новые правила, касающиеся капитальных построек. Если строение с фундаментом не зарегистрировано в Росреестре, то его владельцу могут назначить штраф, размер которого составит 20% от суммы подлежащего оплате налога, отметил Русяев.

Капитальными могут признаваться и теплицы. Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации, добавил юрист.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче.