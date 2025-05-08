В США скончался автор концепции «мягкой силы»

В США на 89-м году жизни умер автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най

В США на 89-м году жизни умер американский политолог, автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най. Об этом сообщается на сайте Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

«Най разрабатывал концепции «мягкой силы» и неолиберализма в течение шести десятилетий в качестве профессора Гарварда», — говорится в публикации.

В 1993–2001 годы при президенте США Билле Клинтоне Най занимал посты помощника министра обороны и председателя Национального разведывательного совета. Впоследствии, с 1995 по 2004 год, он являлся деканом Гарвардской Школы управления.

Концепция «мягкой силы», разработанная профессором, подразумевает способность стран достигать своих целей без использования принуждения и военной силы. В университете подчеркнули, что Най сыграл решающую роль в понимании того, что «силу можно измерить не только количеством армейских дивизий и авианосцев».

Причина смерти профессора не раскрывается.

30 декабря 2024 года сообщалось, что бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Он скончался в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Семья не назвала причину смерти.

Ранее в США скончался ведущий телемостов с СССР Фил Донахью.