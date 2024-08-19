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В США скончался телеведущий Фил Донахью

NYT: телеведущий Фил Донахью скончался в США на 89 году жизни

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Shutterstock

В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий Фил Донахью. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Телеведущий вел «Шоу Фила Донахью» с 1967 года. В РФ он известен тем, что вел телемосты СССР — США и совместную передачу со своим российским коллегой Владимиром Познером.

Донахью умер в воскресенье в своем доме в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Ему было 88 лет. Его смерть подтвердила Сьюзан Аронс, представитель семьи.

До этого телеканал BFMTV сообщал, что французский журналист Бернар Пиво, бравший интервью у русских писателей Александра Солженицына и Владимира Набокова, ушел из жизни в возрасте 89 лет.

По словам его дочери Сесиль, дни публициста завершились в собственном доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен.

Согласно информации телеканала, Пиво являлся носителем эталонного французского языка. На протяжении жизни он также успел издать несколько романов и книгу диктантов.

Ранее ушел из жизни бывший ведущий «Форт Боярд».

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