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Уехавший из РФ бизнесмен попал в больницу, когда узнал, что его объявили в розыск

Адвокат бизнесмена Петрова назвал незаконным объявление мужчины в розыск

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СТП - Липецкое станкостроительное предприятие/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Объявление в розыск основателя «Липецкого станкостроительного предприятия» Владимира Петрова по делу о мошенничестве является незаконным, считают адвокаты бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из его защитников, Дмитрия Акулова, от новости об объявлении в розыск Петрову стало плохо, и ему понадобилась госпитализация. При этом адвокат подчеркнул, что мужчина выезжал в Армению ненадолго, а на конец лета у него назначена консультация врача, что говорит о намерении вернуться в РФ.

3 июля «Коммерсант» сообщил, что Петров покинул Россию вместе с супругой. При этом с конца 2023 года предприниматель находился под подпиской о невыезде.

В январе 2023 года УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии правоохранителей, АО «Станкопром» выделило предприятию Петрова деньги для реализации проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции. По данным источников «Ъ», речь идет о нескольких миллионах рублей.

Ранее стало известно, что компании Boeing предъявят обвинения в мошенничестве.

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