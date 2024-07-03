Уехавший из РФ бизнесмен попал в больницу, когда узнал, что его объявили в розыск

Объявление в розыск основателя «Липецкого станкостроительного предприятия» Владимира Петрова по делу о мошенничестве является незаконным, считают адвокаты бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из его защитников, Дмитрия Акулова, от новости об объявлении в розыск Петрову стало плохо, и ему понадобилась госпитализация. При этом адвокат подчеркнул, что мужчина выезжал в Армению ненадолго, а на конец лета у него назначена консультация врача, что говорит о намерении вернуться в РФ.

3 июля «Коммерсант» сообщил, что Петров покинул Россию вместе с супругой. При этом с конца 2023 года предприниматель находился под подпиской о невыезде.

В январе 2023 года УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии правоохранителей, АО «Станкопром» выделило предприятию Петрова деньги для реализации проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции. По данным источников «Ъ», речь идет о нескольких миллионах рублей.

Ранее стало известно, что компании Boeing предъявят обвинения в мошенничестве.