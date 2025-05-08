Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье установили мемориальную доску о красноармейце Семене Гитлере

В Тирасполе открыта мемориальная доска в честь красноармейца Гитлера-Гитлева
close
«Газета.Ru»

В Тирасполе установлена мемориальная доска установлена в честь героя обороны Одессы и Севастополя красноармейца Семёна Константиновича Гитлера (Гитлева). Об этом сообщает министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Торжественное открытие, в котором участвовали курсанты Суворовского училища ПМР, прошло у ДОТа № 911 Тираспольского укрепленного района.

Пулеметчик Семен Гитлер в бою под Одессой в августе 1941 года восемь суток вёл огонь по врагу, поддерживая окружённый взвод, а затем, пройдя 10 километров, пробрался к своим. 3 июля 1942 года красноармеец погиб, защищая Севастополь. Он был награжден медалью «За отвагу» и посмертно орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя».

6 мая в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почетному гражданину города Гукасу Мадояну.

Ранее в Запорожской области открыли бюст Гагарину.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами