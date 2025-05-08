В Приднестровье установили мемориальную доску о красноармейце Семене Гитлере

В Тирасполе установлена мемориальная доска установлена в честь героя обороны Одессы и Севастополя красноармейца Семёна Константиновича Гитлера (Гитлева). Об этом сообщает министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Торжественное открытие, в котором участвовали курсанты Суворовского училища ПМР, прошло у ДОТа № 911 Тираспольского укрепленного района.

Пулеметчик Семен Гитлер в бою под Одессой в августе 1941 года восемь суток вёл огонь по врагу, поддерживая окружённый взвод, а затем, пройдя 10 километров, пробрался к своим. 3 июля 1942 года красноармеец погиб, защищая Севастополь. Он был награжден медалью «За отвагу» и посмертно орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя».

6 мая в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почетному гражданину города Гукасу Мадояну.

Ранее в Запорожской области открыли бюст Гагарину.