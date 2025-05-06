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В Ростове-на-Дону открыли памятник Герою СССР Мадояну

В Ростове-на-Дону торжественно открыли памятник Герою СССР Гукасу Мадояну
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Пресс-служба Губернатора Ростовской области

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почетному гражданину города Гукасу Мадояну. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадоян руководил обороной Ростова-на-Дону в районе железнодорожного вокзала. В районе, где установлен памятник, также есть улица, названная в честь героя.

Авторами скульптуры стали Нерсик Киракосян и Валерия Жиляева. В церемонии открытия участвовали врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители армянской общины региона, а также внук и правнук Мадояня.

Гукас Карапетович Мадоян — подполковник, Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Александра Невского и «Знак Почета», а также обладатель американской медали «За выдающиеся заслуги». Почетный гражданин Ростова-на-Дону. В феврале 1943 года возглавляемый им батальон 159-й стрелковой бригады в течение шести суток героически удерживал позиции у железнодорожного вокзала, отразив десятки атак противника. 13 февраля наступление Красной Армии окончательно освободило город от немецких войск.

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