Россиянина во второй раз оправдали по делу об убийстве семилетней давности

В Новосибирске присяжные во второй раз оправдали россиянина по делу об убийстве школьника

В Советском районном суде Новосибирска присяжные во второй раз оправдали Ивана Прудникова по делу об убийстве семилетней давности. Об этом «Газете.Ru» сообщила мать подсудимого.

«Присяжные единогласно признали, что он не причастен к этому преступлению, его освободили из-под стражи в зале суда», — рассказала она.

Это уже второй раз, когда присяжные признают версию следствия не состоятельной. Преступление было совершено 28 июня 2018 года на пляже «Бумеранг», в кемпинге у Обского водохранилища.

Неизвестный несколькими ударами в шею убил 16-летнего школьника. На месте происшествия не были обнаружены ни орудие преступления, ни следы нападавшего.

В 2021 году новосибирские следователи вышли на девушку, которая работала администратором кемпинга. Она заявила, что летом 2018 года несколько недель встречалась с 18-летним охранником парка Иваном Прудниковым. Ночью с 27 на 28 июня 2018 года они якобы занимались сексом в воде, а школьники это сфотографировали. По словам девушки, ее бывший молодой человек хотел поговорить с одним из подростков, но в ходе драки убил его.

Эту версию опровергли данные биллинга (номер обвиняемого не зафиксирован на месте преступления), личная переписка Прудникова и многочисленные показания свидетелей. Все эти данные указывали, что охрана появилась в парке через два дня после убийства, а сам фигурант устроился на работу через неделю после происшествия, 5 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что под Сургутом мужчина забил односельчанина деревянной доской после конфликта в магазине. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.