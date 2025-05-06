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Житель российского региона забил мужчину доской после ссоры в магазине

Житель ХМАО забил односельчанина деревянной доской и попал за решетку
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В ХМАО мужчина напал с доской на односельчанина после конфликта в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Инцидент произошел 9 апреля 2024 года в поселке Локосово под Сургутом. В тот день 35-летний местный житель повздорил с односельчанином и решил ему отомстить.

Тем же вечером злоумышленник пришел в квартиру к жертве, вооружившись деревянным бруском. Им он и нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, они оказались несовместимыми с жизнью.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде семи лет лишения свободы, отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянин напал на приятеля из-за того, что ему не понравилось, как тот общается с матерью.

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