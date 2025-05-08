Убийство «У моря Обского». Как развалилось дело семилетней давности

Кемпинг парка культуры и отдыха «У моря», расположенный в Советском районе города Новосибирска, где было обнаружено тело 16-летнего подростка

В Новосибирске второй раз оправдали россиянина по делу об убийстве на пляже

Секс на пляже, некачественное фото и убийство, которое не могут раскрыть уже семь лет. В Новосибирске подходит к финалу судебный процесс над 25-летним россиянином, которого обвиняют в расправе над школьником в местном парке культуры и отдыха. Из доказательств — только рисунок орудия убийства и показания бывшей девушки обвиняемого. Дело уже трижды доходило до суда, где неизменно разваливалось. 7 мая молодого человека в очередной раз оправдали присяжные. Почему точка в деле до сих пор не поставлена — разбиралась «Газета.Ru».

Имена участников событий, кроме подсудимого, изменены.

«Тело в крови»

— Помогите, вызовите скорую, полицию!

Услышав отчаянный женский крик, соседи подбежали к окнам — у гостевого домика лицом вниз лежал молодой человек в одних шортах. Все его тело было в крови.

На их глазах женщина в панике пыталась полотенцем заткнуть раны на шее подростка. Из ближайшего домика выскочил другой школьник.

Несколько секунд он ошарашено смотрел на страшную картину, а оправившись от шока, бросился помогать.

Спустя еще несколько минут подросток в шортах перестал подавать признаки жизни. Приехавшее на место врачи скорой констатировали смерть.

Это убийство произошло около 10 утра 28 июня 2018 года в переполненном туристами парке культуры и отдыха «У моря Обского», в Новосибирске.

Неизвестный напал на школьника, когда тот шел по тропинке в туалет, и нанес несколько сквозных ударов в шею. Погибший — 16-летний Артем. В Новосибирске он был первый раз, приехал 24 июня из Новокузнецка вместе с семьей Осиповых — своим лучшим другом Ильей и его родителями.

Всего через четыре дня супругам Осиповым пришлось звонить родителям Артема, чтобы рассказать о смерти их сына.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве. В первую очередь опросили Осиповых и их соседей.

«С утра я услышала топот на пороге — мы с мужем спали с открытой дверью. На пороге стоял Артем и держал руками шею. Он успел сказать: «Он там бежит», опустил руки и упал. На шум прибежал мой сын Илья, стал затыкать полотенцем дырки на шее. Муж убежал к туалету, в сторону, куда показал Артем, но там уже никого не было», — с трудом подбирая слова рассказывала женщина оперативникам.

«Я увидел, как из лесополосы бежит молодой человек, двумя руками держится за горло. Тело у него в крови, он был в одних плавках.

За ним бежала маленькая собачка. Парень подбежал к домику, где жила семья, с которой он приехал, оттуда вышла женщина и стала кричать», — вспоминал другой житель кемпинга.

Никого подозрительно никто не видел. Большинство постояльцев еще спали.

В 40 метрах от домика, у деревянных туалетных кабинок, были обнаружены капли крови и примятая трава. Больше никаких следов убийца не оставил. Не удалось найти даже орудие преступления. Взять след не смогла и служебная собака.

Восстанавливать ход событий приходилось по крупицам.

close Кровь на земле СУ СКР по Новосибирской области

Тихое убийство

Небольшие гостевые домики посреди соснового леса с видом на бескрайнее Обское водохранилище, песчаный пляж «Бумеранг», водные горки, дискотека — ежегодно парк «У моря» привлекает множество сибиряков.

Обычно сезон начинается в мае, но в 2018 году из-за прохладной погоды гости стали стягиваться только летом. К концу июня все домики были забронированы, а пляж усеян палатками.

Детские коллективы, шумные компании друзей, семейные пары — зачастую тишина в кемпинге наступала лишь под утро. Случались и пьяные скандалы. Как вспоминали гости, Осиповы с детьми были одними из немногих, кто не доставлял соседям неудобств.

Днем уезжали гулять в город, возвращались к ужину, вели себя спокойно, не пили, не ругались. Свободное время Илья и Артем проводили в смартфонах, прогуливаясь по парку или играя со взрослыми в домино.

В первые дни после убийства следователи осмотрели весь парк,

допросили десятки человек: жителей домиков, палаточного городка, дежуривших ночью работников, случайных прохожих и даже двух бомжей,которые подрабатывали на территории уборщиками.

Было отсмотрено больше 12 часов записей с камеры наблюдения на парковке, запрошены данные обо всех зависимых, состоящих на учете в местном наркодиспансере, и о тех, кто служил в горячих точках, но результата это не принесло.

Сроки предварительного следствия неоднократно продлевали, а дело передавали от сотрудника к сотруднику. На руках у следователей оказался «глухарь».

close Домик, где жили молодые люди СУ СКР по Новосибирской области

Фото как повод для убийства

Первые зацепки появились, когда к делу приобщили переписку школьников. Выяснилось, что поздним вечером накануне трагедии, когда родители уже спали, друзья пошли на берег.

Около двух часов ночи Илья отправил однокласснице фото с мобильного телефона. Написал, что они с Артемом видят, как в воде кто-то занимается сексом.

На снимке, сделанном в полной темноте с расстояния около 100 метров, не видно ничего, кроме воды. Собеседница даже не поняла, что на нем есть люди.

На вопросы следователя об этом эпизоде Илья пояснил, что спустя 10 минут любовники ушли в сторону палаточного лагеря, а они с другом остались на берегу. Якобы к ним никто не подходил и ничего не говорил.

Несмотря на это, версия о мести из-за снимка стала единственной. В поисках ниточки, которая привела бы к преступнику, следователи запросили данные всех устройств, которые 28 июня находились поблизости от места преступления.

Массив информации был настолько большой, что с места дело сдвинулось лишь в 2020 году. Биллинг показал, что в момент убийства в кемпинге находилась еще одна сотрудница парка, которой два года удавалось не попадать в поле зрения оперативников.

close Обстановка внутри домика Фото из материалов уголовного дела

«Пропавшие» свидетели

Летом 2018 года 20-летняя Алина работала в кемпинге администратором вместе со своей тетей. В день убийства даже стала понятой при осмотре домиков, но допрашивать ее никто не стал — она заявила, что приехала в парк только к обеду, поэтому ничего не знает.

Изучив окружение девушки, правоохранители установили и еще один занимательный факт. Первым на место преступления, менее чем через 10 минут после убийства, прибыл ее дядя — сотрудник местной ППС.

Выехал он сразу после звонка сестры, которая в тот день тоже работала в парке. По дороге заехал в отдел и захватил своего приятеля-оперативника.

На допросе оба сотрудника дали противоречивые показания — один уверял, что в кемпинг они не заходили, другой — что сразу пошли к телу.

В тот же день к следователю вызвали и племянницу полицейского. Алина вновь уверяла, что в ночь с 27 на 28 спала в домике администратора и никуда не выходила, а в восемь утра на автобусе уехала домой.

«К остановке я шла через парковку, потому что боялась одна ходить через лес.

Об убийстве узнала уже дома, когда мне позвонила тетя», — рассказывала Алина.

Объяснить, почему ее не засекли камеры наблюдения, не смогла , а на вопросы про секс на пляже, немного подумав, ответила, что это были постояльцы парка.

По словам девушки, с кем она состояла в отношениях, не помнит, но летом какое-то время встречалась с 18-летним охранником кемпинга по имени Иван.

Сопоставив ее путанные показания со словами сотрудника ППС, следователи решили, что они могут быть участниками преступления или покрывать настоящего убийцу.

Вечером того же дня мужчину задержали. Сразу после этого Алина рассказала совершенно иную версию событий.

close Карта парка Фото из материалов уголовного дела

«Просто разговаривали, но что-то пошло не так»

14 сентября 2021 девушка заявила, что расправу учинил тот самый охранник Иван (вспомнить его фамилию девушка не смогла, согласно материалам дела, последний раз они общались в августе 2018 года).

Якобы в ночь с 27 на 28 июня они занимались любовью на пляже, после чего разошлись, договорившись на утро вместе ехать по домам. Около 9 утра Алина позвонила ему по видеосвязи и сказала, что готова выходить (правда, по словам свидетелей, телефон у Ивана был кнопочный). По дороге зашла в туалет.

«Я услышала какое-то шебуршание, «ай», «ой», а когда вышла, увидела, что в сторону домиков бежит один парень, а в лес другой», — рассказала девушка.

По словам Алины, она испугалась, но пошла за убегающим в лес юношей.

Якобы у него был черный рюкзак, и это помогло ей опознать Ивана. Встретилась пара уже на остановке.

«Он был какой-то нервный, какой-то не такой. Я спросила, что случилось, Иван сказал: конфликт. Хотел поговорить с мальчиком по поводу видеозаписи. Когда мы переспали на берегу, нас снимали. Я об этом не знала. Они просто разговаривали, но что-то пошло не так». Из показаний Алины на допросе

Администратор заявила, что в ходе драки юноша ранил школьника «чем-то длинным, колющим, режущим». Правда, оружия она не видела, как и крови на одежде молодого человека , хотя, по заключению экспертов, убийца нанес подростку несколько сквозных ранений в шею, пробив артерию.

На следующий день после этого допроса полицейского отпустили, а еще через четыре дня, 18 сентября 2021-го, в Калининграде задержали Ивана Прудникова.

По версии следствия, Иван заметил, что момент его близости с Алиной сфотографировали, нашел Артема и стал выяснять отношения. Как написано в обвинительном заключении, «началась борьба, в ходе которой задержанный приискал в рюкзаке неустановленный предмет, и используя его в качестве оружия, нанес не менее четырех ударов».

Как полагают в новосибирском СКР, орудием была стамеска. Правда, найти ее так и не удалось.

«Завтра еду охранять»

Иван родился в 2000 году в городе Павлодаре Республики Казахстан. Когда ему было два месяца, семья переехала в Новосибирскую область. В 2015 году родители Прудникова развелись. Четверо детей, из которых Иван был вторым по старшинству, остались с матерью.

По окончании школы, в 2017 году, молодой человек поступил в Новосибирский промышленный колледж на станочника металлообработки, параллельно с учебой подрабатывал грузчиком.

В июне 2018-го во время летней сессии 18-летний Прудников, согласно переписке, изъятой у его друга, работал в цветочном магазине. «Стою, просто из коробки в другую коробку перекладываю», — писал он 29 июня со смены.

Пятого июля 2018 года рассказал товарищу, что устроился работать охранником на пляж.

«Завтра еду охранять на неделю. Загугли пляж «Бумеранг». Ехать далеко дофига. 800 рублей смена плюс спишь 5 часов. Неделю отработаю и буду в сибе (Новосибирске) работать». Из переписки подсудимого Ивана Прудникова с другом

На скриншоте, который прислал Прудников, видно, что путь из дома до парка «У моря» занимает почти полтора часа.

» После того, как он уехал, мы не общались 10 дней. Потому что он мог писать мне, только когда был дома или когда у него был телефон мамы. Сам он пользовался кнопочным. Вернувшись с вахты, написал мне в ВК. Это было 16 июля», — рассказывал товарищ Ивана оперативникам.

В переписке молодые люди обсуждали и Алину. Друг выбор не оценил, назвав девушку слишком легкомысленной. В августе Иван написал товарищу, что больше общаться с ней не собирается.

Следующие три года юноша жил и работал в Новосибирске , а в 2021-м вместе с матерью, младшим братом и сестрой переехал к родственнице в Калининград. Занимался отделочными работами, пошел в автошколу.

Задержали Ивана, когда он шел на экзамен по вождению. Позвонить матери не дали, отвезли в аэропорт и к ночи доставили в Новосибирск. Тут же принялись допрашивать.

close Тропинка в парке СУ СКР по Новосибирской области

«Требовали признания»

Прудников подтвердил, что летом 2018 неделю вахтовым методом работал охранником в кемпинге, но назвать точную дату трудоустройства, спустя четыре года, не смог. Записи в трудовой книжке не было, новичков в компанию брали с испытательным сроком и без официального оформления.

Отношения с Алиной он тоже не отрицал. По его словам, на второй день работы девушка позвала его в домик администратора на чай, где они и переспали.

На вопросы про убийство из мести ответил, что секса на пляже у него не было, а про преступление он вообще узнал от других охранников.

Еще несколько раз после увольнения он приезжал к Алине в кемпинг, 13 июля отметил в парке «У моря» ее день рождения, а в августе 2018 года по его инициативе пара рассталась. Прудникову не нравилось, что девушка пыталась им командовать.

Спустя два дня проведенных за решеткой, неожиданно для близких, Иван согласился признать вину. В протоколе допроса от 20 сентября он почти дословно повторяет версию своей бывшей девушки.

close Иван Прудников Фото предоставила мать Ивана Прудникова

Вместо деталей в рассказе только множество формальных фраз: «был физический контакт борьбы», «нанес колюще-режущий удар», «получилось не специальным образом ткнуть».

Не обошлось и без ошибок. Так, в протоколе со слов Прудникова записано, что в драке он хватал Артема за футболку. Но на школьнике в то утро были только шорты.

Проверка показаний на месте оказалась столь же информативной. Чтобы обвиняемый смог продемонстрировать удар на манекене, следователю пришлось задавать наводящие вопросы.

Так, Прудников начал целиться в шею по прямой траектории. «Может он сбоку стоял»? — тут же уточнил голос за кадром. Согласно материалам дела, удары убийца наносил сверху вниз и сбоку.

Когда Прудникову велели нарисовать орудие убийства — вышло что-то, напоминающее отвертку.

Впоследствии следователи направили картинку экспертам и попросили ответить, можно ли этим убить человека.

Специалистам пришлось напомнить, что ответить на этот вопрос по картинке, нарисованной шариковой ручкой, невозможно.

В то же время на официальном сайте регионального СКР рапортовали:

«Благодаря кропотливой работе по раскрытию преступлений прошлых лет следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД было повторно изучено уголовное дело, проанализирован большой объем информации, получены новые сведения о причастности лица к совершению данного преступления».

Через несколько дней обвиняемый отказался от услуг адвоката по назначению — мать и друзья нашли другого юриста. Тогда Иван признался, что оговорил себя под давлением.

По его словам, следователь и полицейский требовали признания, уверяя, что срок он все равно получит, но так «будет шанс на условку».

«Везде висели ориентировки»

Пытаясь подкрепить единственную версию, появившуюся в деле, следователи обратились в компанию, которая в 2018 году занималась охраной кемпинга.

Согласно журналу дежурств, первые сотрудники вышли на смену 30 июля, через два дня после убийства. То же самое охранники подтвердили и во время допроса.

«В день, когда я заступил, на столбах, деревьях, везде уже висели ориентировки, фотороботы (мужчина 35+, нерусский, широкое лицо, короткие волосы, широкий нос, полные губы). Я еще спросил у кого-то из сотрудников бара, что произошло, они рассказали, что мальчик пошел в туалет, а его убили, ударили ножом в шею». Из показаний охранника парка на допросе

По словам директора парка «У моря», заявку на услугу охраны он оставил еще в мае, но свободных сотрудников в ЧОПе не было. Почти до начала июля ему приходилось дежурить самому, прогуливаясь по территории с собакой.

О том, что в июне охранников на территории не было, говорили и постояльцы кемпинга. Версию обвинения поддержал лишь один человек — 60-летний охранник, которого сняли с должности из-за жалоб посетителей парка.

Он единственный уверял, что работал еще до убийства, правда, не помнил, ни дату, ни время преступления. Так, по словам мужчины, его дежурство длилось с 8 утра и до 8 вечера, а убийство произошло «вечером или ночью, когда он уже уехал с работы».

Не помог следствию и допрос подруги Ивана, с которой он общался летом 2018-го. На допросе она пояснила, что 28 июня 2018 года (в этот день произошло убийство) с 12:00 до 14:00 у нее был выпускной в колледже и на нем присутствовал Прудников.

Несостыковок в истории становилось все больше, и тогда, 22 ноября 2021, в деле появились показания безымянного секретного свидетеля, который якобы сидел в одной камере с Иваном.

«Он рассказал, что работал несколько лет назад охранником на пляже, познакомился с администратором-девушкой, у них была интимная связь. Его девушка увидала, как снимали их интимную близость, и с человеком который снимал, произошел конфликт, в ходе которого Иван убил его, ударив стамеской». Из показаний секретного свидетеля

В таком виде в 2023 году дело впервые дошло до суда. Коллегия присяжных слушала материалы несколько месяцев и вынесла вердикт. Озвучивать его судья не стала — сослалась на «неточности» и перенесла заседание. В следующий раз четверо присяжных не пришли, и коллегию распустили.

На втором процессе директор кемпинга снова подтвердил, что охрана появилась спустя несколько дней после происшествия, а бывшая девушка Ивана, что он виновен.

Секретный свидетель вновь уверял присяжных, что Прудников совершил убийство, правда, вместо пляжа «Бумеранг» назвал пляж «Наутилус» (это другой район Новосибирска). Были озвучены и данные биллинга на месте преступления. Среди номеров не был обнаружен телефон подсудимого.

Выслушав стороны, в феврале 2024 все присяжные проголосовали за то, что вина Ивана не доказана.

Его отпустили из зала суда. Всего через два месяца приговор был отменен. Его обжаловали и родители погибшего школьника, и гособвинитель.

В мае 2024 года в Новосибирске начался третий по счету процесс. Увидев у зала журналиста с пресс-картой, секретарь застыла на выходе из кабинета.

— А вы куда? А аккредитация есть?

На заседание корреспондента пустили, но сидеть велели строго в углу. «В самом-самом конце зала», — уточнила судья. На этой же лавочке в пустом кабинете уже ютились мать и друг подсудимого. Единственные слушатели.

От внимания прессы к этому делу в Новосибирске отвыкли, ведь с каждым разом процесс становится все более предсказуемым.

На этот раз присяжным разрешили заслушать показания главы охранной компании, но запретили оглашать данные биллинга.

close Иван Прудников со старшим братом Фото предоставила мать Ивана Прудникова

Отказали защите и в том, чтобы зачитать показания директора парка и ряда сотрудников охраны, которые не явились на заседание. Вместо этого судья решила подвергнуть их принудительному приводу. Правда, гособвинители сразу предупредили — сделать это все равно не получится — они не смогли установить, где сейчас живут свидетели.

— Ну, все, что мы могли — сделали, — подытожила судья. Друг обвиняемого тихо усмехнулся.

И даже этих данных хватило для того, чтобы присяжные засомневались, тот ли человек сидит за решеткой. В среду, 7 мая, уже третья коллегия в очередной раз пришла к выводу, что несмотря на все усилия гособвинения, доказать причастность Ивана к убийству следствию не удалось.

Прудникова единогласно оправдали и освободили из под стражи.

Но напрашиваются два вопроса, кто же учинил расправу и надолго ли на свободе останется Иван. На первый родственникам убитого школьника не могут дать ответ уже семь лет. И поскольку время безнадежно упущено, шансы найти настоящего виновника стремятся к нулю.

А так как другого кандидата в убийцы у новосибирских следователей так и не появилось, то они с завидным упорством могут вновь и вновь убеждать присяжных в безупречности проделанной работы.