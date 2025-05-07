Депутат Романов оценил достижения России за 25 лет при Путине

За последние 25 лет Россия сделала огромный шаг вперед. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он напомнил, что 7 мая исполнилось 25 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина в качестве президента России.

По словам депутата, за это время страна достигла успехов в экономическом развитии, территориальном расширении и укреплении позиций на международной арене.

«Из обломков страны, построенной на устаревшей советской основе, обросшей международными долгами, дымящейся войной на кавказском крае, раздерганной лихими приватизаторами, Путин создал экономически мощную, обороноспособную, устойчивую к внешним вызовам державу, с которой считаются страны на всех континентах, которая сегодня защищает мир от киевского неонацизма и участвует в принятии глобальных решений о будущем всего мирового сообщества», — отметил он.

Романов подчеркнул, что как депутат Госдумы участвует в реализации политики президента.

«То есть – на законодательном поле воплощать в жизнь президентские инициативы, благодаря которым постоянно растет уровень жизни российских граждан, совершенствуются системы здравоохранения и образования, семьи с детьми пользуются множеством мер поддержки, достойным социальным сервисом обеспечено старшее поколение, российский бизнес становится все более конкурентноспособным», — добавил он.