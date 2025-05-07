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Бельгийка удалила себе нос и хранит его в баночке

Фанатка бодимодификаций из Бельгии отрезала себе нос и положила в банку
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toxii.bodymod/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бельгии женщина удалила себе нос и хранит его в банке, пишет Daily Star.

Бельгийская модель и энтузиаст бодимодификаций Токси за четыре года радикально изменила свою внешность, став первой в мире женщиной, добровольно удалившей нос исключительно из эстетических соображений. 31-летняя девушка прошла через множество экстремальных процедур, включая раздвоение языка, имплантацию рогов, полное татуирование тела, удаление мочек ушей и намеренное шрамирование. Каждое такое изменение требовало предварительного одобрения врачей и психиатров.

Особенностью подхода Токси стало сохранение удаленных частей тела.

«У меня все отрезанные фрагменты хранятся в маленьких баночках», — рассказывает она.

Несмотря на уже пройденные трансформации, бельгийка считает, что это только начало ее пути.

«У меня впереди еще много изменений», — заявила женщина.

Что касается реакции людей на внешность Токси, то женщина признается, что уже привыкла ловить на себе косые взгляды прохожих.

Ранее мать сделала домашние татуировки двум своим маленьким детям и попала под суд.

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