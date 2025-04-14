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Мать сделала домашние татуировки двум своим маленьким детям и попала под суд

В США мать и отчим насильно нанесли татуировки двум детям с помощью скрепки
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Police Department

В США мать и отчим попали под суд за насильственное нанесение татуировок детям. Об этом сообщает New York Post.

Весной 2023 года 27-летняя Меган и 23-летний Ганнер Фарр из Техаса связали детей женщины веревкой, завязали им глаза тряпкой и заклеили рты скотчем. Затем пара с помощью скрепки сделала татуировки на ноге пятилетнего мальчика и плече его девятилетнего брата.

Биологический отец детей заметил татуировки и задал вопрос об их происхождении Фарр, которая в ответ лишь рассмеялась. Однако впоследствии стало известно, что, испугавшись уголовного преследования, она попыталась самостоятельно удалить татуировки и с этой целью стала царапать и протирать кожу детей лимонным соком.

Фарр и ее новый партнер были арестованы в апреле 2023 года после того, как о произошедшем узнали в Службе защиты детей (CPS). Сотрудники полиции забрали из дома пары двух пострадавших детей и изъяли набор для нанесения татуировок. В марте этого года Ганнер Фарр получил пять лет тюрьмы по обвинению в нанесении телесных повреждений и два года за незаконное ограничение свободы. Приговор Меган Фарр будет вынесен в мае.

Ранее мать пятерых детей развелась с мужем и стала избивать сына, который был на него похож.

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