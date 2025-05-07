В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность, население призвали к бдительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении, поступившем в 17:45 мск.

По данным Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, движение нему временно перекрыто с 17.43 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщила, что морской пассажирский транспорт в городе приостановил работу.

До этого сообщалось, что в первый день мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 машин, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 автомобилей. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ликвидации более полусотни украинских БПЛА в российских регионах.