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Россиянин ограбил салон красоты и ушел отмечать кражу в сауну

В Кирове вора, укравшего из салона красоты выручку, нашли в сауне
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Global Look Press

В Кирове задержан подозреваемый в краже выручки из кассы салона красоты, мужчина похитил более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестный проник в помещение салона красоты в ночь на 28 марта, злоумышленник взломал входную дверь, вскрыл кассу и украл выручку в сумме 32 тысячи рублей. Личность вора удалось установить, мужчина отмечал «успех» в сауне в паре кварталов от места преступления, где его и задержали.

Часть похищенных денег у него была изъята, остальное он успел потратить. Возбуждено уголовное дело о краже, кировчанину может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Брянской области мужчина ограбил и избил знакомую, пытаясь одолжить у нее денег. Злоумышленник находился в гостях у своей знакомой, он попросил у женщины в долг пять тысяч рублей, взял деньги и стал требовать у хозяйки квартиры большую сумму. Получив отказ, мужчина ударил женщину и стал угрожать ей. Испуганная потерпевшая отдала злоумышленнику накопления. Когда грабитель пересчитывал деньги, она сумела сбежать от него через окно, дошла до соседей и вызвать полицию. Подозреваемого в ограблении задержали.

Ранее саратовец ограбил знакомую на первом свидании.

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