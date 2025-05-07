Компания из Австралии заставила сотрудницу работать 24 часа и получила крупный штраф

Компания в Австралии оштрафована на $33 тысячи после того, как заставила младшую сотрудницу работать 24 часа подряд, пишет LADBible.

Австралийская юридическая компания Erudite Legal получила штраф за нарушение трудового законодательства. Как установил магистратский суд Мельбурна, фирма принуждала молодую сотрудницу к изнурительным 24-часовым сменам и недоплатила ей $8000 за три недели работы.

Женщина была вынуждена трудиться по 12-18 часов ежедневно, дважды отработав полные сутки без перерыва. Владелец фирмы Шивеш Куксал, после таких марафонов разрешал сотруднице лишь несколько часов отдыха перед новым рабочим днем.

Особое возмущение суда вызвал инцидент, когда женщину заставили делить гостиничный номер с офис-менеджером между ночными сменами. Куксал не ограничивался профессиональными требованиями. Он заставлял подчиненную смотреть фильм «Чудо» в 3 часа ночи после 14-часовой смены, контролируя просмотр через сообщения. При этом фирма выплатила лишь $1000 за 225 отработанных часов — менее 5 долларов в час.

«Компания полностью монополизировала ее время, изолировав от семьи и лишив возможности нормального общения», — констатировал суд.

Такая эксплуатация усугубила имеющиеся проблемы со здоровьем у сотрудницы и помешала уходу за тяжелобольной матерью.

Несмотря на требования суда, Erudite Legal на данный момент не только не выплатила компенсацию экс-сотруднице, но и не предоставила защиты в ходе разбирательства. Судья охарактеризовала такое поведение как «поразительное отсутствие раскаяния».

Ранее британка отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день.