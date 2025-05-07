У 91-летней россиянки с жалобами на боли в животе полностью сгнил желчный

Врачи Электростальской больницы прооперировали 91-летнюю пациентку, у которой полностью сгнил желчный пузырь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациентка поступила в медучреждение с высокой температурой и жалобами на боли в животе. Обследование показало наличие острого воспаления желчного пузыря.
«Во время хирургического вмешательства мы выявили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость — начался перитонит», — рассказал хирург больницы Дмитрий Мирошниченко.
По словам медика, вмешательство длилось более двух часов и прошло успешно, несмотря на солидный возраст пациентки и целый ряд осложняющих факторов — пациентка перенесла инфаркт, страдала ожирением, гипертонической болезнью и тяжелым нарушением ритма сердца.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой.
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