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У 91-летней россиянки с жалобами на боли в животе полностью сгнил желчный

В Подмосковье врачи спасли 91-летнюю женщину с полностью сгнившим желчным
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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Электростальской больницы прооперировали 91-летнюю пациентку, у которой полностью сгнил желчный пузырь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в медучреждение с высокой температурой и жалобами на боли в животе. Обследование показало наличие острого воспаления желчного пузыря.

«Во время хирургического вмешательства мы выявили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость — начался перитонит», — рассказал хирург больницы Дмитрий Мирошниченко.

По словам медика, вмешательство длилось более двух часов и прошло успешно, несмотря на солидный возраст пациентки и целый ряд осложняющих факторов — пациентка перенесла инфаркт, страдала ожирением, гипертонической болезнью и тяжелым нарушением ритма сердца.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой.

Ранее в Екатеринбурге врачи спасли пациентку с блуждающим зубным имплантом в носу.

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