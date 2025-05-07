Российские врачи спасли пациентку с блуждающим зубным имплантом

В Екатеринбурге врачи спасли пациентку с блуждающим зубным имплантом в носу

В Екатеринбурге медики помогли женщине, у которой зубной имплант оказался в верхних отделах гайморовых пазух. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Пациентка обратилась за помощью в многопрофильный медицинский центр «Бонум» с болями в носу. При обследовании врачи обнаружили у нее в носу металлический имплант. Выяснилось, что его пытались установить пациентке несколько месяцев назад в стоматологической поликлинике, но при проведении манипуляции протолкнули его в верхнечелюстную пазуху.

Наличие инородного тела могло привести к серьезному воспалительному процессу, но екатеринбурженка вовремя обратилась к врачам.

«Операционная бригада успешно выполнила эндоскопическое удаление импланта. Удаление прошло не по «классической» гайморотомии за губой, как обычно, а через полость носа, без разрезов за губой и дефектов передней стенки пазухи», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас, как уточнили медики, женщина чувствует себя хорошо, но процесс имплантации еще не закончен.

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