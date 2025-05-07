Дело экс-адвоката Пашаева, похитившего у мужа Блиновской 47 млн, рассмотрят в Донецке

Уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева направили в Донецкий гарнизонный военный суд. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«‎Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

По версии следствия, с января по май прошлого года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 млн рублей и $300 тысяч за оказание содействия в освобождении его и его жены Елены Блиновской от уголовной ответственности.

Следствие утверждает, что с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев по предварительному сговору с человеком, в отношении которого тоже ведется уголовное дело, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 млн рублей. Так, Пашаев якобы пообещал оказать ему содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Уточняется, что Пашаев получил 10,5 млн рублей и технику примерно на 500 тысяч рублей.

Пашаева задержали в столице в сентябре прошлого года. Суд наложил арест на имущество Пашаева. По ходатайству военного следователя суд заключил экс-адвоката под стражу.

Ранее сообщалось, что Пашаев спросил Блиновского на очной ставке, откуда у него миллионы.