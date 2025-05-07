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Россиянам рассказали, как преодолеть боязнь телефонных разговоров

Педагог Никифоров: боязнь телефонных звонков можно преодолеть с помощью дыхания
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Многие испытывают тревогу во время разговора по телефону, особенно, если речь идет о деловых коммуникациях. Как совладать с эмоциями во время важных звонков, рассказал в беседе с kp.ru кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров. Он посоветовал поработать с дыханием, прежде чем набирать номер абонента.

«Однажды я выступал в Казанском цирке перед аудиторией в 2,5 тысячи человек. Мне помогла справиться со стрессом работа с дыханием. Например, есть неплохая техника seven-eleven: вдыхаем через нос, далее считаем до семи, и выдыхая через рот, считаем до 11. Так стоит сделать три раза», — рассказал Никифоров.

Также он порекомендовал начинать с небольших шагов, например, регулярно звонить друзьям и родным, а затем переходить к более сложным переговорам.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого объяснила, как побороть боязнь публичных выступлений. Чтобы справиться с волнением, она советует записать речь на видео и разобрать трудные моменты.

Кроме того, по ее мнению, следует выступить перед друзьями или родственниками и обязательно получить от них обратную связь.

Ранее психолог объяснил, как побороть страх успеха.

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