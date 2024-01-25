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Психолог рассказала, как побороть боязнь публичных выступлений

Психолог Игонина посоветовала до выступления записывать речь на видео

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Unsplash

Чтобы справиться с волнением перед выступлением на публике, стоит записать речь на видео и разобрать трудные моменты. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Попробуйте представить свое идеальное выступление. Какими качествами вы должны обладать для этого: что уметь, знать, и как себя вести. Поработайте над устранением основных недочетов, подготовьте презентацию и сопроводительный материал, который поможет вам лучше ориентироваться», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала выступить перед друзьями или родственниками и обязательно получить от них обратную связь.

До этого детский психолог Наталия Дербенева дала советы, как избавить ребенка от страха сцены. По ее словам, 80% детей не столько боятся, сколько стесняются заявить о себе. Она рекомендовала разучивать стихотворения и отрывки прозы, так как этот процесс развивает речевой аппарат.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о волнении перед концертами.

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