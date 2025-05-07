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Женщина получила компенсацию в 3,2 млн рублей за сравнение с Дартом Вейдером

Британка получила £30 тыс. компенсации за сравнение с Дартом Вейдером на работе
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Lucasfilm Ltd.

Британка выиграла компенсацию в размере £30 тыс. (3,2 млн рублей — «Газета.Ru») за сравнение с Дартом Вейдером. Об этом пишет Guardian.

Инцидент произошел в августе 2021 года, когда коллеги Лорны Рук проходили опросник Майерс-Бриггс по мотивам «Звездных войн» в качестве упражнения по сплочению команды. Рук отвлеклась на телефонный звонок, и в этот момент анкету от ее имени, но без ее ведома заполнили сослуживцы и объявили, что у женщины такой же тип личности, как у культового злодея.

Несмотря на то, что в тесте Дарт Вейдер был описан как «очень целеустремленная личность», которая может объединять команды, такой вердикт, по словам Лорны, заставил ее почувствовать себя непопулярной и стал одной из причин ее увольнения уже в следующем месяце. После этого женщина обратилась в трибунал по трудовым спорам, который действительно признал ее пострадавшей, а сравнение с Вейдером — оскорбительным.

В итоге Рук получила компенсацию «за причиненный вред и негативное воздействие на психологическое состояние».

Ранее чиновница засудила своего преемника на посту мэра, который стал получать больше нее.

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