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Чиновница засудила своего преемника на посту мэра, который стал получать больше нее

Мэр из Германии получит компенсацию из-за разницы в зарплате с преемником-мужчиной
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Freepik.com

Чиновница из Германии отсудила €43 тысячи, узнав, что мужчина на ее бывшем посту зарабатывает больше, сообщает Bild.

Джанетт Фукс была мэром курортного города Тодтмос в земле Баден-Вюртемберг, где проживает чуть менее 2000 человек, до 2022 года. После чего на ее место заступил мужчина.

Когда экс-чиновница выяснила, что преемник получает значительно больше, выполняя ту же работу, она решила получить компенсацию за дискриминацию по половому признаку.

«Равная оплата за равный труд должна быть данностью, а не чем-то, за что нужно идти в суд», – уверена Фукс.

Женщина подала в суд на мэрию и выиграла дело, доказав с помощью адвоката, что даже ее предшественники получали больше чем она. В итоге административный суд обязал муниципалитет выплатить Фукс более €43 тыс. в качестве возмещения ущерба и компенсации.

Ранее россиянкам рассказали, что делать при занижении зарплаты по половому признаку.

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