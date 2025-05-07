Парад Победы в Новороссийске состоится

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали этот вопрос и приняли решение по проведению парада в Новороссийске. Парад в городе-герое, где наш символ мужества – Малая Земля, состоится», — написал глава региона.

Он отметил, что «благодарен правоохранительным органам за твердую позицию».

По его словам, «это огромная ответственность, чтобы все состоялось в штатном режиме».

До этого стало известно, что военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, который отмечают в Казахстане 7 мая, прошел в Астане впервые с 2017 года. Мероприятие состоялось на площади Независимости в присутствии тысяч зрителей, в том числе руководства республики во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, иностранных гостей, а также ветеранов и тружеников тыла.

Ранее Киев уличили в желании сорвать парад Победы и празднование 9 Мая в Москве.