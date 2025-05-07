Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, который отмечают в Казахстане 7 мая, прошел в Астане впервые с 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось на площади Независимости в присутствии тысяч зрителей, в том числе руководства республики во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, иностранных гостей, а также ветеранов и тружеников тыла.

По данным минобороны Казахстана, в параде приняли участие свыше четырех тысяч человек, более 200 единиц специальной и боевой техники и 66 летательных аппаратов различных типов.

В 2025 году торжественное мероприятие включало историческую часть: по площади прошли военнослужащие со знаменами воинских соединений, сформированных в годы войны на территории Казахстана и отправившихся на фронт. В парадном строю присутствовали военные в форме времен Великой Отечественной войны, а также шеренги женщин-санинструкторов.

До этого Минобороны РФ опубликовало наградной лист участника Великой Отечественной войны Кемеля Токаева — отца нынешнего президента Казахстана.

Ранее Киев обвинили в желании сорвать парад Победы и празднование 9 Мая в Москве.