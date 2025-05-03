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Судимый россиянин из-за ревности ударил жену, выгнал ее из дома и угрожал шилом соседке

В Красноярском крае будут судить ревнивца, ударившего жену и угрожавшего соседке
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МВД 24

В Красноярском крае будут судить мужчину, который из-за ревности ударил жену и угрожал соседке шилом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале текущего года в Канском районе. Между 39-летним местным жителем и его гражданской женой возник словесный конфликт на почве алкогольного опьянения и ревности мужчины. В ходе ссоры он нанес женщине удар и потребовал, чтобы она покинула дом. После ухода потерпевшей обвиняемый последовал за ней, предполагая, что она могла направиться к соседке. Когда хозяйка квартиры попыталась выдворить незваного гостя, мужчина достал шило и начал угрожать ей, замахиваясь на женщину — она восприняла угрозу как реальную. Вместе с избранницей агрессора им удалось вытолкать дебошира из жилища и закрыться.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. В ходе допроса мужчина пояснил, что не планировал причинять вред, а лишь хотел напугать женщин. В отношении агрессора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116.1 и части 1 статьи 119 УК РФ. Расследование завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее россиянин избил бывшую возлюбленную и установил прослушку у нее дома.

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