Мужчина устроил поножовщину в метро Японии, есть пострадавшая

Мужчина с ножом совершил нападение в метро Токио в Японии. В результате оказалась ранена женщина, сообщил телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию.

«Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио», — рассказали стражи порядка.

Как уточнили в полиции, подозреваемый взят под стражу. Ведется расследование, выясняются мотивы нападавшего. Подробностей о состоянии пострадавшей и личности мужчины, устроившего поножовщину, не приводятся.

До этого полиция задержала мужчину, который с ножом напал на посетителей кинотеатра в американском штате Массачусетс. Незнакомец вошел в кинотеатр перед началом показа и спокойно проследовал в зал, где напал на четырех школьниц в возрасте от 9 до 17 лет.

После содеянного он попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан. Личность нападавшего не раскрывается.

Пострадавших госпитализировали, их раны оказались поверхностными и не опасными для жизни.

Ранее сообщалось, что в Берлине сириец напал с ножом на прохожих.