Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный изрезал ножом четырех девочек в кинотеатре

NBC: в США мужчина ворвался в кинотеатр и изрезал ножом четырех школьниц

close
100%
Google

В штате Массачусетс полиция задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей кинотеатра. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в городе Брейнтри, в кинотеатр перед началом показа фильма зашел мужчина, он спокойно проследовал в кинозал и там напал с ножом на четырех школьниц в возрасте от 9 до 17 лет, после чего скрылся.

Пострадавших госпитализировали, раны оказались поверхностными, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местной полиции, американец пытался скрыться на автомобиле, но был задержан. Личность нападавшего не раскрывается, по предварительной версии, он может быть причастен к аналогичному нападению, произошедшему в городе Плимут несколько недель назад.

До этого сообщалось, что в Калифорнии 14-летнего школьника задержали за вооруженное нападение на свою семью, спасти удалось только 11-летнюю сестру нападавшего. Инцидент произошел в Калифорнии в районе Мира Монте, в полицию позвонил 14-летний школьник и сообщил, что к ним в дом ворвался вооруженный грабитель. В ходе расследование служба шерифа выяснила, что подросток умышленно солгал о грабителе, нападение мальчик совершил сам и пытался запутать следствие.

Ранее пенсионер напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами