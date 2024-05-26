Неизвестный изрезал ножом четырех девочек в кинотеатре

В штате Массачусетс полиция задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей кинотеатра. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в городе Брейнтри, в кинотеатр перед началом показа фильма зашел мужчина, он спокойно проследовал в кинозал и там напал с ножом на четырех школьниц в возрасте от 9 до 17 лет, после чего скрылся.

Пострадавших госпитализировали, раны оказались поверхностными, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местной полиции, американец пытался скрыться на автомобиле, но был задержан. Личность нападавшего не раскрывается, по предварительной версии, он может быть причастен к аналогичному нападению, произошедшему в городе Плимут несколько недель назад.

До этого сообщалось, что в Калифорнии 14-летнего школьника задержали за вооруженное нападение на свою семью, спасти удалось только 11-летнюю сестру нападавшего. Инцидент произошел в Калифорнии в районе Мира Монте, в полицию позвонил 14-летний школьник и сообщил, что к ним в дом ворвался вооруженный грабитель. В ходе расследование служба шерифа выяснила, что подросток умышленно солгал о грабителе, нападение мальчик совершил сам и пытался запутать следствие.

Ранее пенсионер напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики.