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Задержание украинских агентов в Каховке попало на видео

РИА Новости: ФСБ показала задержание агентов СБУ, готовивших теракт в Каховке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания украинских агентов, готовивших теракт в Каховке. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах сотрудники российской спецслужбы кладут на землю троих мужчин. Один из них при этом признается, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения актов устрашения против граждан РФ.

Днем 7 мая стало известно, что сотрудники ФСБ задержали троих выходцев с Украины, которые по заданию Киева планировали устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника «Танк Т-34» во время митинга. По данным Центра общественных связей ведомства, задержанные сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они пытались подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, однако операция провалилась. Также выяснилось, что злоумышленники планировали покушение на одного из представителей администрации Голопристанского округа с помощью самодельного взрывного устройства.

Ранее суд приговорил жителя Ставрополья к 18 годам за подготовку теракта на предприятии.

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