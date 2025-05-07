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Суд приговорил жителя Ставрополья к 18 годам за подготовку теракта на предприятии

Сотрудника ОПК Ставрополья приговорили за подготовку теракта по заданию «Азова»
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд вынес приговор россиянину Александру Богданову, который по заданию запрещенной в России украинской радикальной группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) готовил взрыв на стратегически важном объекте в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что летом 2023 года Богданов присягнул на верность «Азову», записав видеоролик, который направил одному из ее участников. Он сообщил, что работает на оборонно-промышленном предприятии, и договорился с другим членом организации о подрыве газовой или трансформаторной подстанции на территории объекта.

В сентябре обвиняемый купил компоненты для самодельного взрывного устройства и принес их домой. Однако 5 октября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал Богданова виновным по нескольким тяжким статьям, включая участие в террористической организации, подготовку теракта, незаконное изготовление и транспортировку взрывчатки. Он будет отбывать наказание 18 лет в колонии строгого режима, но первые четыре года — в тюрьме. Кроме того, ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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